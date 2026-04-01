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Cesar Millan: Better Human Better Dog - Bessere Menschen, bessere Hunde

Ein unruhiger Ort

sixxStaffel 4Folge 1vom 12.04.2026
Ein unruhiger Ort

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Cesar Millan: Better Human Better Dog - Bessere Menschen, bessere Hunde

Folge 1: Ein unruhiger Ort

44 Min.Folge vom 12.04.2026Ab 6

Cesar Millan unterstützt verzweifelte Hundebesitzer beim Training ihrer Vierbeiner. Dabei hat der Hundeflüsterer alle Hände voll zu tun, denn während der Pandemie wurden so viele Hunde adoptiert wie nie zuvor. Gemeinsam mit Frauchen und Herrchen geht Cesar Problemfällen auf den Grund. Ziel seiner individuellen Trainingsmethoden ist ein harmonisches Miteinander.

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