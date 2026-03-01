Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Cesar Millan: Better Human Better Dog - Bessere Menschen, bessere Hunde

Fürsorge leicht gemacht

sixxStaffel 4Folge 5vom 01.03.2026
Fürsorge leicht gemacht

Fürsorge leicht gemachtJetzt kostenlos streamen

Cesar Millan: Better Human Better Dog - Bessere Menschen, bessere Hunde

Folge 5: Fürsorge leicht gemacht

45 Min.Folge vom 01.03.2026Ab 6

Cesar Millan unterstützt verzweifelte Hundebesitzer beim Training ihrer Vierbeiner. Dabei hat der Hundeflüsterer alle Hände voll zu tun, denn während der Pandemie wurden so viele Hunde adoptiert wie nie zuvor. Gemeinsam mit Frauchen und Herrchen geht Cesar Problemfällen auf den Grund. Ziel seiner individuellen Trainingsmethoden ist ein harmonisches Miteinander.

Weitere Folgen in Staffel 4

Alle Staffeln im Überblick

Cesar Millan: Better Human Better Dog - Bessere Menschen, bessere Hunde
sixx
Cesar Millan: Better Human Better Dog - Bessere Menschen, bessere Hunde

Cesar Millan: Better Human Better Dog - Bessere Menschen, bessere Hunde

Alle 2 Staffeln und Folgen