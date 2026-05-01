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Cesar Millan: Better Human Better Dog - Bessere Menschen, bessere Hunde

Ein Herz für Pitbulls

sixxStaffel 5Folge 10vom 31.05.2026
Ein Herz für Pitbulls

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Cesar Millan: Better Human Better Dog - Bessere Menschen, bessere Hunde

Folge 10: Ein Herz für Pitbulls

43 Min.Folge vom 31.05.2026Ab 6

Cesar Millan unterstützt verzweifelte Hundebesitzer beim Training ihrer Vierbeiner. Dabei hat der Hundeflüsterer alle Hände voll zu tun, denn während der Pandemie wurden so viele Hunde adoptiert wie nie zuvor. Gemeinsam mit Frauchen und Herrchen geht Cesar Problemfällen auf den Grund. Ziel seiner individuellen Trainingsmethoden ist ein harmonisches Miteinander.

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