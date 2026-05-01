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Cesar Millan: Better Human Better Dog - Bessere Menschen, bessere Hunde

Der perfekte Familienhund

sixxStaffel 5Folge 6vom 10.05.2026
Der perfekte Familienhund

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Cesar Millan: Better Human Better Dog - Bessere Menschen, bessere Hunde

Folge 6: Der perfekte Familienhund

43 Min.Folge vom 10.05.2026Ab 6

Cesar Millan unterstützt verzweifelte Hundebesitzer beim Training ihrer Vierbeiner. Dabei hat der Hundeflüsterer alle Hände voll zu tun, denn während der Pandemie wurden so viele Hunde adoptiert wie nie zuvor. Gemeinsam mit Frauchen und Herrchen geht Cesar Problemfällen auf den Grund. Ziel seiner individuellen Trainingsmethoden ist ein harmonisches Miteinander.

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