Chateau Impossible
Das Leben von Daphne und Ian ändert sich von einem Tag auf den anderen, als Daphne völlig überraschend ein 500 Jahre altes Schloss in Frankreich von ihrem Großvater erbt und beschließt, es mit Ian zu restaurieren. Entschlossen, die Geschichte des Schlosses fortzuschreiben und den Traum ihres Großvaters lebendig zu halten, stürzen sie sich in ein waghalsiges Abenteuer: Zwischen straffen Budgets, unerwarteten Pannen, tierischen Mitbewohnern und der Jagd nach verborgenen Schätzen kämpfen Daphne und Ian unermüdlich gegen die Zeit. Denn ihr Ziel ist es, das historische Gemäuer in ein traumhaftes Zuhause zu verwandeln.
Genre:Heimwerken, Reality
