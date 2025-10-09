Chateau Impossible
Folge vom 09.10.2025: Schlafen wie die Könige
45 Min.Folge vom 09.10.2025
Daphne und Ian widmen sich einem neuen Projekt im Schloss: Sie wollen eine luxuriöse Schlafsuite einrichten, die dem Charme der alten Gemäuer gerecht wird. Dabei müssen sie nicht nur historische Details bewahren, sondern auch moderne Annehmlichkeiten schaffen. Mit viel Einsatz verwandeln sie den Raum in ein königliches Refugium – ein Projekt, das Romantik und Funktionalität vereinen soll.
