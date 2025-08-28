Chateau Impossible
Folge vom 28.08.2025: Die Märchenküche
44 Min.Folge vom 28.08.2025
Daphne und Ian nehmen sich das 300 Jahre alte Nebengebäude ihres Schlosses vor und wollen daraus ein stilvolles Wohnhaus machen. Doch die größte Baustelle ist die Küche. Daphne träumt von Offenheit und Charme, doch die frisch gestrichenen Schränke sorgen für Ärger, noch bevor der Umbau richtig begonnen hat.
