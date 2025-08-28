Zum Inhalt springenBarrierefrei
Chateau Impossible

Die Märchenküche

HGTVFolge vom 28.08.2025
Die Märchenküche

Die MärchenkücheJetzt kostenlos streamen

Chateau Impossible

Folge vom 28.08.2025: Die Märchenküche

44 Min.

Daphne und Ian nehmen sich das 300 Jahre alte Nebengebäude ihres Schlosses vor und wollen daraus ein stilvolles Wohnhaus machen. Doch die größte Baustelle ist die Küche. Daphne träumt von Offenheit und Charme, doch die frisch gestrichenen Schränke sorgen für Ärger, noch bevor der Umbau richtig begonnen hat.

