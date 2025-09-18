Ein Schlafgemach für die PrinzessinJetzt kostenlos streamen
Chateau Impossible
Folge vom 18.09.2025: Ein Schlafgemach für die Prinzessin
45 Min.Folge vom 18.09.2025
In der Hunters Lodge, dem einstigen Zuhause von Daphnes Großvater, soll ein neues Highlight entstehen. Daphne und Ian planen eine elegante Schlafsuite, die nicht nur ihnen selbst als Rückzugsort dient, sondern auch Hochzeitspaare für ihre erste Nacht verzaubern soll. Lichtdurchflutet und luxuriös soll sie sein und wie gemacht für moderne Märchen.
