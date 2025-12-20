Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Checkbox

Checkbox: Flugzeuge

ORF KidsStaffel 1Folge 2vom 20.12.2025
Checkbox: Flugzeuge

Checkbox: FlugzeugeJetzt kostenlos streamen

Checkbox

Folge 2: Checkbox: Flugzeuge

6 Min.Folge vom 20.12.2025

Fanny geht dem Geheimnis des Fliegens auf den Grund und zeigt, warum tonnenschwere Maschinen überhaupt abheben können. Sie erklärt die Form der Tragflächen, erzählt von den Anfängen der Luftfahrt bis zu den Flugzeugen der Zukunft - und darüber, wie Forscher heute am klimafreundlichen Fliegen arbeiten. Bildquelle: ORF/Diorama Films

Weitere Folgen in Staffel 1

Alle Staffeln im Überblick

Checkbox
ORF Kids
Checkbox

Checkbox

Alle 1 Staffeln und Folgen