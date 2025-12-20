Checkbox
Folge 2: Checkbox: Flugzeuge
6 Min.Folge vom 20.12.2025
Fanny geht dem Geheimnis des Fliegens auf den Grund und zeigt, warum tonnenschwere Maschinen überhaupt abheben können. Sie erklärt die Form der Tragflächen, erzählt von den Anfängen der Luftfahrt bis zu den Flugzeugen der Zukunft - und darüber, wie Forscher heute am klimafreundlichen Fliegen arbeiten. Bildquelle: ORF/Diorama Films
