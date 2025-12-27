Zum Inhalt springenBarrierefrei
ORF KidsStaffel 1Folge 5vom 27.12.2025
5 Min.Folge vom 27.12.2025

In dieser Folge erfahren wir, was im Inneren der Erde passiert, wenn ein Vulkan ausbricht. Fanny erklärt, woher Magma kommt, warum manche Vulkane gefährlicher sind als andere - und wir gehen der Frage nach, ob so etwas auch in Österreich passieren kann. Bildquelle: ORF/Diorama Films

