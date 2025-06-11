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Chemikalien, die unser Leben verändern

Chemikalien, die unser Leben verändern

ORF IIIStaffel 1Folge 1vom 11.06.2025
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Chemikalien, die unser Leben verändern

Folge 1: Chemikalien, die unser Leben verändern

44 Min.Folge vom 11.06.2025

Sie gelten als Erbgut schädigend und als krebserregend. Die Rede ist von PFAs, sogenannten „Ewigkeitschemikalien“, die in der Natur nicht abgebaut werden können. Egal ob Bratpfanne, Kaffeebecher, Solarpanel, Computerchip oder Regenkleidung - kaum ein Produkt unseres Alltags enthält keine Ewigkeitschemikalien. Sie verringern die Adhesion von Stoffen, befördern also das leichte Abgleiten von Schmutz, Fett etc. Demnächst könnte eine EU-Verordnung den Einsatz dieser Stoffe zwar restriktiver regeln. Doch längst sind die Chemikalien auch im Trinkwasser und in der Luft nachweisbar. Und sie werden in Zusammenhang mit schweren Krebserkrankungen gebracht. Bildquelle: ORF/Bernhard Werany

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