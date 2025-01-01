Chemikalien, die unser Leben verändern
Chemikalien, die unser Leben verändern
Sie gelten als Erbgut schädigend und als krebserregend. Die Rede ist von PFAs, sogenannten „Ewigkeitschemikalien“, die in der Natur nicht abgebaut werden können. Egal ob Bratpfanne, Kaffeebecher, Solarpanel, Computerchip oder Regenkleidung - kaum ein Produkt unseres Alltags enthält keine Ewigkeitschemikalien. Sie verringern die Adhesion von Stoffen, befördern also das leichte Abgleiten von Schmutz, Fett etc. Demnächst könnte eine EU-Verordnung den Einsatz dieser Stoffe zwar restriktiver regeln. Doch längst sind die Chemikalien auch im Trinkwasser und in der Luft nachweisbar. Und sie werden in Zusammenhang mit schweren Krebserkrankungen gebracht.
