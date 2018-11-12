Zum Inhalt springenBarrierefrei
Chris & Mäx: Die Oldtimer-Spezialisten

64er Cadillac Coupé DeVille

DMAXFolge vom 12.11.2018
64er Cadillac Coupé DeVille

Folge vom 12.11.2018: 64er Cadillac Coupé DeVille

45 Min.Folge vom 12.11.2018Ab 12

Der Cadillac DeVille avancierte mit seinen extravaganten Heckflossen in den Sechzigerjahren zum Verkaufsschlager. Und bei Oldtimer-Fans ist das Modell bis heute sehr beliebt - besonders in der Coupé-Version. Aber damit die Chromteile des betagten Straßenkreuzers in neuem Glanz erstrahlen, fallen in dieser Folge Extraausgaben an. Den Motor müssen Chris und Mäx ebenfalls wieder in Schwung bringen - hier wartet die nächste Baustelle auf die Autoexperten. Wird das Duo mit dem US-Klassiker trotzdem einen Profit erwirtschaften?

