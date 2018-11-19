Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Chris & Mäx: Die Oldtimer-Spezialisten

83er VW Golf I GTI

DMAXFolge vom 19.11.2018
83er VW Golf I GTI

83er VW Golf I GTIJetzt kostenlos streamen

Chris & Mäx: Die Oldtimer-Spezialisten

Folge vom 19.11.2018: 83er VW Golf I GTI

45 Min.Folge vom 19.11.2018Ab 12

Auf dem weltweit größten GTI-Treffen am Wörthersee kommt Chris Kubicki auf den Geschmack. Der erfahrene Oldtimer-Spezialist möchte mit seinem Kompagnon Mäx Key einen Golf 1 der Pirelli Edition aus dem Jahr 1983 aufmöbeln. Doch so wie er dasteht, ähnelt der Wagen einem riesigen Puzzle aus Einzelteilen. Die Karosserie wurde schon restauriert, aber den Rest müssen die Kfz-Freaks in der Werkstatt Stück für Stück zusammensetzen. Behalten die Jungs beim Schrauben den Überblick, sodass aus dem VW wieder ein vorzeigbares Automobil wird?

Alle verfügbaren Folgen