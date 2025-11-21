Christinas kalifornischer Traum
Folge 15: Handwerker-Blues
Folge 15: 21.11.2025
Cliff und Nadine wohnen seit 16 Jahren in ihrem Haus und möchten ihr Zuhause endlich renovieren lassen. Die Küche sowie das Wohn- und Esszimmer sind voneinander abgetrennt. Christina möchte das ändern und einen offenen Bereich schaffen. Die Handwerker entfernen den Kamin, ein Fenster und alle Wände, die die Räume trennen. Die Küche kann somit vergrößert und mit einer Kücheninsel ausgestattet werden. Zudem wird der Boden ausgetauscht und neue Möbel werden platziert.
