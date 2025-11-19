Ein geschichtsträchtiges HausJetzt kostenlos streamen
Christinas kalifornischer Traum
Folge 12: Ein geschichtsträchtiges Haus
44 Min.Folge vom 19.11.2025Ab 6
Michael und Shawn wollen schon seit Jahren ihr Haus renovieren lassen und bitten Christina um ihre Hilfe. Die Profis streichen das Wohnzimmer in hellen Farben, verschönern den Kamin und ersetzen die alten Möbel. Die Küche wird ebenfalls erneuert. Ein heller Boden sowie neue Küchenschränke lassen den Raum offener und größer wirken. Das angrenzende Esszimmer mit dem atemberaubenden Meerblick streichen die Handwerker in einem warmen Blauton.
Genre:Reality, Haus und Garten, Heimwerken
Produktion:US, 2019
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Warner Bros. Entertainment GmbH
Produktplatzierung unaufklärbar - Mehr erfahren