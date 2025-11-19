Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Christinas kalifornischer Traum

Ein geschichtsträchtiges Haus

sixxStaffel 4Folge 12vom 19.11.2025
Ein geschichtsträchtiges Haus

Ein geschichtsträchtiges HausJetzt kostenlos streamen

Christinas kalifornischer Traum

Folge 12: Ein geschichtsträchtiges Haus

44 Min.Folge vom 19.11.2025Ab 6

Michael und Shawn wollen schon seit Jahren ihr Haus renovieren lassen und bitten Christina um ihre Hilfe. Die Profis streichen das Wohnzimmer in hellen Farben, verschönern den Kamin und ersetzen die alten Möbel. Die Küche wird ebenfalls erneuert. Ein heller Boden sowie neue Küchenschränke lassen den Raum offener und größer wirken. Das angrenzende Esszimmer mit dem atemberaubenden Meerblick streichen die Handwerker in einem warmen Blauton.

Weitere Folgen in Staffel 4

Alle Staffeln im Überblick

Christinas kalifornischer Traum
sixx
Christinas kalifornischer Traum

Christinas kalifornischer Traum

Alle 2 Staffeln und Folgen