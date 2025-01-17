Zum Inhalt springenBarrierefrei
HGTVFolge vom 17.01.2025
45 Min.Folge vom 17.01.2025

Christina widmet sich der Transformation eines chaotischen Hauses, dessen unpraktische Raumaufteilung dem Paar längst zur Last geworden ist. Um das Potenzial des Hauses freizulegen, reißt sie nahezu alle Wände ein und beginnt von Grund auf neu. Doch mit jedem abgetragenen Stein kommen neue Herausforderungen ans Licht – ein Projekt, das Mut und Kreativität verlangt, um den Traum vom perfekten Ruhesitz wahr werden zu lassen.

