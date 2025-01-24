Christinas kalifornischer Traum
Folge vom 24.01.2025: Küchenkompromisse
45 Min.Folge vom 24.01.2025
Huntington Beach, Kalifornien: Nach jahrelangem Sparen konnten sich Aaron und Bre endlich den Traum vom Eigenheim erfüllen. Das Haus ist insgesamt okay, bietet aber nicht genug Platz für das Ehepaar und seine drei Töchter. Daher nimmt die 5-köpfige Familie Christinas Unterstützung in Anspruch, um grundlegende Veränderungen an der Bausubstanz vorzunehmen. Durch das neue Konzept sollen die Küche, der Essbereich und das Wohnzimmer offen gestaltet werden, sodass insgesamt sogar 30 Quadratmeter mehr Fläche nutzbar sind. Allerdings muss das Team trotz einem Umbaubudget von 150.000 Dollar die Kosten für Material und Arbeitsleistung im Blick behalten.
