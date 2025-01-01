Club der guten Laune
Folge 5: Episode 5
103 Min.Ab 12
Im "Club der guten Laune" wird es nie langweilig! Nach einem Tag voller Sonnenbaden und Poolplantschen versammeln sich die Promis motiviert zur "Bunten Stunde". Bei der Challenge "Lies ein Lied" tragen sie den Liedtext eines bekannten deutschen Songs vor. Singen ist dabei verboten! Stattdessen betonen die Clubbewohner den Text wie bei einem Gedicht. Wer rezitiert die große Dichtkunst von "Abenteuerland" oder "Verdammt ich lieb Dich" mit Ergriffenheit und Leidenschaft?
Weitere Folgen in Staffel 1
Club der guten Laune
Genre:Reality
Produktion:TH, 2022
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1