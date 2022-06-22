Club der guten Laune
Folge 7: Episode 7
93 Min.Folge vom 22.06.2022Ab 12
Die Zeit im Club der guten Laune neigt sich dem Ende. Darum müssen die Clubbis die verbliebenen Promis noch ein letztes Mal vor dem Finale von sich überzeugen. Mit der "Großen Talentshow" findet die "Bunte Stunde" einen fulminanten Abschluss. Jede:r Clubbi erhält exklusive drei Minuten, um ordentlich Furore zu machen. Was sie wohl auf der Bühne präsentieren? Ob Gesang, Tanz bis hin zu Akrobatik, Poetry Slam und Modeschau ist alles erlaubt - Hauptsache es macht Spaß!
Genre:Reality
Produktion:TH, 2022
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1