Cold Case - Kein Opfer ist je vergessen

Cheerleader

Staffel 4Folge 20
Cheerleader

CheerleaderJetzt kostenlos streamen

Cold Case - Kein Opfer ist je vergessen

Folge 20: Cheerleader

40 Min.Ab 12

Rainey Karlsens großer Traum war es, Cheerleaderin zu sein. Kurz nach der Aufnahme in die begehrte Truppe findet man ihren toten Körper. Augenscheinlich ist sie an einem Giftcocktail aus Drogen und Alkohol gestorben. 2007 taucht bei Kuratorin Karlsen, Raineys Mutter, ein Zettel auf mit einer Automobilzeichnung, die damals auch auf Raineys Knie entdeckt wurde. Der Fall offenbart schreckliche Rituale, Verachtung und eine Sehnsucht, die Rainey das Leben kostete.

