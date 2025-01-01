Cold Case - Kein Opfer ist je vergessen
Folge 15: Bomben für den Frieden
43 Min.Ab 12
War der Grund für den Tod der Kimballs 1981 am Ende gar keine zufällige Gasexplosion, sondern eine detonierte Bombe? Die Suche nach der Antwort auf diese Frage führt die Ermittler in die letzte Phase des Vietnamkrieges, die besonders in den USA von Massenprotesten und Widerstandsaktionen begleitet war. Besonders aufrührerisch waren vor allem die Studenten. Gefährden nun Erinnerungen an die aufständische Jugendzeit Karriere und Status?
Genre:Krimi-Drama, Mystery
Produktion:US, 2003
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Warner Bros. Entertainment GmbH
Enthält Produktplatzierungen