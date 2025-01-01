Cold Case - Kein Opfer ist je vergessen
Folge 9: Einsame Herzen
43 Min.Ab 12
Während das Video einer Partnervermittlung läuft, erschießt sich Heiratsschwindler und Kreditkartenbetrüger Ramon Delgado. Im Standbild entdecken die Ermittler das Foto der 1989 ermordeten Martha Puck. Ramon gilt als mutmaßlicher Mörder Marthas, als herauskommt, dass er einige der Frauen, die er über die Partnervermittlung kennenlernte, ermordet haben soll. Die Wahrheit hinter diesem Drama aus Eifersucht und verschmähter Liebe ist jedoch viel erschreckender.
