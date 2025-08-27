Lachen bis der Arzt kommt - mit unseren Comedy AllstarsJetzt kostenlos streamen
Comedy Allstars - Meilensteine des Humors
Folge 1: Lachen bis der Arzt kommt - mit unseren Comedy Allstars
119 Min.Folge vom 27.08.2025Ab 12
ProSieben feiert Deutschlands Comedy und blickt zurück auf die witzigsten und besten Momente der letzten drei Jahrzehnte - von der "bullyparade" über "Die Wochenshow" und "Stromberg" bis hin zu "CIRCUS HALLIGALLI" und "LOL".
Genre:Comedy, Unterhaltung, Mini-Serie
Produktion:DE, 2024
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© BRAINPOOL Entertainment GmbH