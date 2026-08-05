Highlights: Chris Tall, Ralf Schmitz, Klaas Heufer-Umlauf & Co.Jetzt kostenlos streamen
Comedy Allstars - Meilensteine des Humors
Folge 4: Highlights: Chris Tall, Ralf Schmitz, Klaas Heufer-Umlauf & Co.
47 Min.Folge vom 05.08.2026Ab 12
Christoph Maria Herbst, Chris Tall, Ralf Schmitz, Klaas Heufer-Umlauf und weitere deutschen Comedy-Größen kommentieren persönliche Auftritte und erinnern sich an ihre witzigsten und besten Momente aus drei Jahrzehnten Comedy.
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Comedy Allstars - Meilensteine des Humors
Alle 2 Staffeln und Folgen
Genre:Comedy, Unterhaltung, Mini-Serie
Produktion:DE, 2024
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1-2: BRAINPOOL Entertainment GmbH & © Season 2: Brainpool Entertainment GmbH