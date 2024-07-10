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Vorsicht, verursacht Reizungen!

ProSiebenStaffel 2Folge 3vom 10.07.2024
Vorsicht, verursacht Reizungen!

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Folge 3: Vorsicht, verursacht Reizungen!

23 Min.Folge vom 10.07.2024Ab 12

Perverser Bademeister, nerviger Alltags-Animateur oder Pornoproduzent auf Casting-Tour: In "comedystreet" verblüfft Simon Gosejohann Passanten in durchgedrehten Rollen und Kostümen. Seine Opfer findet der Comedian auf der Straße, im Baumarkt oder direkt an ihrer Haustür. 50 bis 60 Clips pro Folge, eine Aktion verrückter als die andere: Im ganzen Land, von Hamburg bis München, von der Nordsee bis zum Schloss Neuschwanstein ist Gosejohann mit versteckter Kamera unterwegs ...

Weitere Folgen in Staffel 2

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