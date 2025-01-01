comedystreet
Folge 7: Freestyler
24 Min.Ab 12
Perverser Bademeister, nerviger Alltags-Animateur oder Pornoproduzent auf Casting-Tour: In "comedystreet" verblüfft Simon Gosejohann Passanten in durchgedrehten Rollen und Kostümen. Seine Opfer findet der Comedian auf der Straße, im Baumarkt oder direkt an ihrer Haustür. 50 bis 60 Clips pro Folge, eine Aktion verrückter als die andere: Im ganzen Land, von Hamburg bis München, von der Nordsee bis zum Schloss Neuschwanstein ist Gosejohann mit versteckter Kamera unterwegs ...
Weitere Folgen in Staffel 2
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
comedystreet
Alle 6 Staffeln und Folgen
Genre:Unterhaltung, Comedy
Produktion:DE, 2002
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© ProSieben