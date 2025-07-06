Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
CopStories Staffel 3

CopStories (1/10): Alohool

ORF1Staffel 1Folge 1vom 06.07.2025
CopStories (1/10): Alohool

CopStories (1/10): AlohoolJetzt kostenlos streamen

CopStories Staffel 3

Folge 1: CopStories (1/10): Alohool

44 Min.Folge vom 06.07.2025Ab 12

Eine einfache Verkehrskontrolle entwickelt sich zu einem turbulenten Tag voller Überraschungen. Zwei junge Männer wirken fahruntüchtig, beteuern jedoch ihre Nüchternheit. Kurz darauf flüchtet eine unbekannte Frau aus einem Wagen, während ein bekannter Krimineller und gefälschte Dokumente zurückbleiben. Als zwei Kindergartenkinder spurlos verschwinden und verkohlte Leichenteile gefunden werden, beginnt ein Netz aus Zufällen und dunklen Verbindungen sichtbar zu werden. Darsteller: Michael Steinocher (Sylvester Thaler) David Miesmer (Florian Fehenberger) Holger Schober (Roman Mohásci) Cornelia Ivancan (Tina Zauner) Martin Leutgeb (Mathias Gerber) Kristina Bangert (Helga Rauper) Johannes Zeiler (Andreas Bergfeld) Martin Zauner (Eberts) Claudia Kottal (Leila Mikulov) Serge Falck (Lukas Mosburger) Regie: Michi Riebl Buch: Guntmar Lasnig Bildquellen: ORF/ORF/Hubert Mican, ORF/ORF/Petro Domenigg

Weitere Folgen in Staffel 1

Alle Staffeln im Überblick

CopStories Staffel 3
ORF1
CopStories Staffel 3

CopStories Staffel 3

Alle 1 Staffeln und Folgen