CopStories (1/10): AlohoolJetzt kostenlos streamen
CopStories Staffel 3
Folge 1: CopStories (1/10): Alohool
Eine einfache Verkehrskontrolle entwickelt sich zu einem turbulenten Tag voller Überraschungen. Zwei junge Männer wirken fahruntüchtig, beteuern jedoch ihre Nüchternheit. Kurz darauf flüchtet eine unbekannte Frau aus einem Wagen, während ein bekannter Krimineller und gefälschte Dokumente zurückbleiben. Als zwei Kindergartenkinder spurlos verschwinden und verkohlte Leichenteile gefunden werden, beginnt ein Netz aus Zufällen und dunklen Verbindungen sichtbar zu werden. Darsteller: Michael Steinocher (Sylvester Thaler) David Miesmer (Florian Fehenberger) Holger Schober (Roman Mohásci) Cornelia Ivancan (Tina Zauner) Martin Leutgeb (Mathias Gerber) Kristina Bangert (Helga Rauper) Johannes Zeiler (Andreas Bergfeld) Martin Zauner (Eberts) Claudia Kottal (Leila Mikulov) Serge Falck (Lukas Mosburger) Regie: Michi Riebl Buch: Guntmar Lasnig Bildquellen: ORF/ORF/Hubert Mican, ORF/ORF/Petro Domenigg
Weitere Folgen in Staffel 1
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick