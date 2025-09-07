Zum Inhalt springenBarrierefrei
CopStories Staffel 3

CopStories (8/10): Undiplomatisch

ORF1Staffel 1Folge 8vom 07.09.2025
CopStories (8/10): Undiplomatisch

CopStories (8/10): UndiplomatischJetzt kostenlos streamen

CopStories Staffel 3

Folge 8: CopStories (8/10): Undiplomatisch

44 Min.Folge vom 07.09.2025Ab 12

Nachdem Iveta knapp einem Anschlag entgangen ist, wird sie in Selma Kumran-Effenbergs Frauenhaus untergebracht und rund um die Uhr bewacht. Immer drängender stellt sich die Frage nach dem unbekannten Hintermann des Moldawien-Express. Spannend wird es auch für Sylvester und Florian: Sie werden zu einem Wohnhaus gerufen, aus dessen Keller seltsam laute Geräusche dringen. Und Eberts hilft zusammen mit Lukas, eine heikle diplomatische Krise zu beenden. Besetzung: Michael Steinocher (Sylvester Thaler) David Miesmer (Florian Fehenberger) Holger Schober (Roman Mohásci) Barbara Kaudelka (Patrizia Kratzer) Martin Leutgeb (Mathias Gerber) Kristina Bangert (Helga Rauper) Johannes Zeiler (Andreas Bergfeld) Martin Zauner (Eberts) Murathan Muslu (Valentin „Itchy" Janusovic) Claudia Kottal (Leila Mikulov) Serge Falck (Lukas Mosburger) Regie: Umut Dag und Christopher Schier Drehbuch: Mike Majzen Bildquelle: ORF/Petro Domenigg

