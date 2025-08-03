Zum Inhalt springenBarrierefrei
ORF1Staffel 1Folge 5vom 03.08.2025
45 Min.Folge vom 03.08.2025Ab 12

Iveta gibt Itchy eine Telefonnummer und bittet ihn um ein Bewegungsprofil der Nummer. Sie gehört einem Mädchen, mit dem sie von Moldawien nach Wien gebracht wurde, um hier anzuschaffen. Während Itchy sich darum kümmert, taucht ein alter Mann auf der Wache auf, der sich stellen möchte - er sagt, er habe in den Achtzigerjahren seinen besten Freund erstochen. Zugleich meldet sich ein Kleinganove, der angeblich im Auftrag einer Societylady einen Mord begehen solle. Eine undurchsichtige Geschichte, die sich nur mit viel Fingerspitzengefühl klären lässt. Ungeklärt bleiben bis auf weiteres die genaueren Hintergründe der Frauenleiche vom Auhof. Aber immerhin die Identität des Opfers lässt sich eruieren: Es handelt sich um jenes Mädchen, nach dem Iveta gesucht hat. Besetzung: Michael Steinocher (Sylvester Thaler) David Miesmer (Florian Fehenberger) Holger Schober (Roman Mohásci) Cornelia Ivancan (Tina Zauner) Martin Leutgeb (Mathias Gerber) Kristina Bangert (Helga Rauper) Johannes Zeiler (Andreas Bergfeld) Martin Zauner (Eberts) Murathan Muslu (Itchy) Claudia Kottal (Leila Mikulov) Serge Falck (Lukas Mosburger) Regie: Michi Riebl Bildquelle: ORF/Hubert Mican

