CopStories: Haaße Luft (7/10)Jetzt kostenlos streamen
CopStories Staffel 3
Folge 7: CopStories: Haaße Luft (7/10)
Sommerliche Hitze hat die Stadt fest im Griff. Da hat die Polizei mehr als sonst zu tun: Eine Mutter bringt zur Anzeige, dass ein unbekannter Mann ihrer Tochter im Kindergarten Haare abgeschnitten hat, ein Würstelstand wird von herabgeworfenen Gegenständen demoliert und in einem "Massagesalon" kommt es zum wahrscheinlich seltsamsten Fall von Samenraub. Währenddessen gehen die Ermittlungen im Fall der ermordeten Swetlana auf Hochtouren weiter. Erschwert werden sie dadurch, dass der Verdacht aufkommt, dass ein korrupter Polizist in den Fall verwickelt sein könnte. Besetzung: Michael Steinocher (Sylvester Thaler) David Miesmer (Florian Fehenberger) Holger Schober (Roman Mohásci) Barbara Kaudelka (Patrizia Kratzer) Martin Leutgeb (Mathias Gerber) Kristina Bangert (Helga Rauper) Johannes Zeiler (Andreas Bergfeld) Martin Zauner (Eberts) Murathan Muslu (Valentin „Itchy“ Janusovic) Claudia Kottal (Leila Mikulov) Serge Falck (Lukas Mosburger) Regie: Umut Dag und Christopher Schier Drehbuch: Karin Lomot Bildquelle: ORF/Hubert Mican
