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Cornwall Air 999

Episode 1

DMAXFolge vom 30.07.2026
Episode 1

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Cornwall Air 999

Folge vom 30.07.2026: Episode 1

44 Min.Folge vom 30.07.2026Ab 12

Cornwalls gewundene Landstraßen und die traumhaften Ausblicke sind auch bei Bikern sehr beliebt. Doch Unfälle mit dem Zweirad führen mitunter zu schweren Kopf- oder Wirbelsäulenverletzungen. Deshalb muss das Team der „Cornwall Air Ambulance“ beim Rettungseinsatz auf alle Eventualitäten vorbereitet sein. Die Notfallsanitäter Pete und Martin versorgen in Newquay eine Motorradfahrerin, die in einer engen Kurve von der Straße abgekommen ist. Am Stützpunkt herrscht in dieser Folge reger Betrieb, dort bereitet man sich auf die Ankunft einer königlichen Hoheit vor.

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