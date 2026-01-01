Cornwall Air 999
1 StaffelAb 12
1 StaffelAb 12
Cornwall Air 999
Cornwalls zerklüftete Küsten sind atemberaubend schön, aber schwer zugänglich. An der westlichen Spitze der britischen Hauptinsel müssen häufig Hubschrauber der Luftrettung starten, wenn Menschen in Not geraten. Die Bewohner der abgelegenen Orte und ihre Besucher vertrauen auf die Männer und Frauen der „Cornwall Air Ambulance“. Während der Tourismussaison, in der die Bevölkerung auf über eineinhalb Millionen Menschen anwächst, steigen auch die Einsatzzahlen. An Land und in der Luft versorgen die Teams schwere Verletzungen und kämpfen um jedes Leben. Dabei müssen die Pilot:innen, Ärzt:innen und Notfallsanitäter:innen auch in heiklen Situationen stets einen kühlen Kopf bewahren.
Genre:Reality, Medizin, Luftfahrt
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1: Warner Bros. Discovery, Inc.
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