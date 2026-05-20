Chefsache / Referat mit HindernissenJetzt kostenlos streamen
Cosmo und Wanda
Folge 17: Chefsache / Referat mit Hindernissen
24 Min.
Timmy lässt sich als Schülersprecher aufstellen. / Cosmo und Wanda zaubern George Washington und Thomas Jefferson herbei, um Timmy bei seinem Geschichtsaufsatz zu helfen.
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