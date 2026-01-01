Cosmo und Wanda
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Cosmo und Wanda
Da es Timmy mit seinen Eltern nicht leicht hat, eilen ihm die Elfen Cosmo und Wanda zu Hilfe. Sie können all seiner Wünsche wahr werden lassen, doch meistens gehen diese nach hinten los.
Cosmo & Wanda - Wenn Elfen helden auf Joyn streamen
Jedes Kind wünscht sich eine magische Kindheit. Dem zehnjährigen Timmy wird dieser Wunsch tatsächlich gewährt. In der kanadischen Serie Cosmo & Wanda - Wenn Elfen helfen geht es um Timmy Turner, der mit seinen Eltern in der kalifornischen Stadt Dimmsdale lebt. Zu Beginn der Serie sieht sein Alltag nicht sonderlich rosig aus: In der Schule bekommt Timmy oft auf die Mütze, seine kinderhassende Babysitterin Vicky quält ihn ständig und seine Eltern haben nie Zeit für ihn. All das ändert sich jedoch, als Timmy die Elfen Cosmo und Wanda als Zauberpaten bekommt. Diese erklären ihm, dass jedes Kind, das es schwer hat, helfende Elfen zur Seite gestellt bekommt. Die Elfen können die Wünsche des Kindes erfüllen und seine traurige Kindheit glücklich machen. Dabei gibt es aber bestimmte Dinge, die sich Timmy nicht wünschen darf. Die Regeln verbieten Cosmo und Wanda Wünsche zu erfüllen, die aufrichtige Liebe und daraus resultierende Beziehungen zerstören könnten. Außerdem darf Timmy keinem von der Existenz seiner Elfen erzählen, sonst würden ihm diese weggenommen werden. Cosmo und Wanda könnten auch verschwinden, wenn sie bemerken, dass Timmy ein glückliches Leben führt und seine helfenden Elfen nicht mehr braucht. Das hält der 10-Jährige für unmöglich: Er wird Cosmo und Wanda immer brauchen!
Die Elfen Cosmo und Wanda lassen Timmys Wünsche wahr werden
In der Regel wünscht sich Timmy Dinge, die seine Alltagsprobleme beheben können. Allerdings ist der Schaden, der durch seine Wünsche verursacht wurde, oft größer als der erhoffte Nutzen. Als er sich beispielsweise in die süße Missy verliebt, bittet Timmy Cosmo und Wanda, ihn in Missys Traummann zu verwandeln: Er soll ein Athlet werden. Doch als er sich bei einem Football-Spiel zum Clown macht, muss er feststellen, dass Missy in Wahrheit auf feinfühlige Jungs steht.
In einer weiteren Folge ärgert es Timmy, dass seine Babysitterin Vicky ihren Hund gut und ihn selbst schlecht behandelt. So wünscht er sich kurzerhand von seinen Elfen Cosmo und Wanda, dass er und Vickys Hund die Körper tauschen. Der Plan geht auf, bis er im Körper des Hundes eine Spritze bekommen muss. Oh nein - was für Konsequenzen wird denn das mit sich bringen?
Als Timmy mal wieder nur schlechte Noten in der Schule bekommt, wünscht er sich von Cosmo und Wanda, alles zu wissen. Und es klappt. Er kriegt ständig Einser, klugscheißt bei seinen Eltern und ergattert den Lob seiner Lehrer und Lehrerinnen. Weil er alles weiß, meldet sich Timmy beim Hirn-athlon seiner Schule an. Während des Wettbewerbs, beantwortet er aber alle Fragen falsch. Wanda erklärt ihm, dass er bei Wettbewerben keine Magie zur Verfügung hat. Ach je - und jetzt?
Hinter den Kulissen von Cosmo & Wanda
Die animierte Serie Cosmo & Wanda - Wenn Elfen helfen wurde erstmals 1998 auf Nickelodeon ausgestrahlt. Mittlerweile hat die Animationsserie 10 Staffeln und über 156 Folgen. Die Idee für Cosmo und Wanda hatte Butch Hartman, der auch die Zeichentrickserien Danny Phantom, T.U.F.F. Puppy und Bunsen ist ein Biest erfand. Nickelodeon veröffentlichte 2011 einen auf der Serie basierenden Realfilm mit dem Titel Ein Cosmo & Wanda Movie: Werd' erwachsen, Timmy Turner! Ein Jahr später erschien auch schon die Fortsetzung Cosmo & Wanda - Ziemlich verrückte Weihnachten.
Du liebst lustige Zeichentrickserien? Jetzt kannst du ganze Folgen von Cosmo & Wanda - Wenn Elfen helfen kostenlos auf Joyn streamen.
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs