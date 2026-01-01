Zum Inhalt springenBarrierefrei
Cosmo und Wanda

Die Übernachtungs-Fete / Mutter Natur

Staffel 3Folge 30
Folge 30: Die Übernachtungs-Fete / Mutter Natur

24 Min.

Timmy hat Stress, da seine zwei Freunde sich gestritten haben und beide wollen, dass er bei ihnen übernachtet. Timmys Mutter beginnt als Wetterfee beim Fernsehsender und, dank Cosmo und Wanda, sind ihre Vorhersagen immer zutreffend.

