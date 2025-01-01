Zum Inhalt springenBarrierefrei
Cosmo und Wanda

Kinn Crimson kehrt zurück / Teilen statt keilen

Staffel 3Folge 37
Kinn Crimson kehrt zurück / Teilen statt keilen

Cosmo und Wanda

Folge 37: Kinn Crimson kehrt zurück / Teilen statt keilen

24 Min.

Timmy überlegt, wie er in der Badewanne Zeit vertreiben kann. Kurzerhand wünscht er sich in einen Comicladen, allerdings ist er noch ganz nackt. Timmys Spielkonsole geht kaputt und sein Vater weigert sich, die Reparatur zu bezahlen.

