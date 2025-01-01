Der Kinohit des Jahres / Liebes Tagebuch...Jetzt kostenlos streamen
Cosmo und Wanda
Folge 43: Der Kinohit des Jahres / Liebes Tagebuch...
24 Min.
Comic-Held Kinn Crimson ist dabei seinen ersten Kinofilm zu drehen. Da wird er gleich von Timmy, Cosmo und Wanda besucht. Timmy schnüffelt heimlich im Tagebuch von Babysitterin Vicky, um ein paar Geheimnisse aufzudecken.
Copyrights:© Your Family Entertainment