Cosmo und Wanda
Folge 48: Falsche Freunde / Aber bitte mit Gefühl
24 Min.
Timmy nutzt seine Freunde immer aus und das wird denen jetzt zu viel. Sie kündigen ihm die Freundschaft. Timmys Mitschüler hänseln ihn oft wegen seiner ängstlichen Art. Deswegen wünscht er sich, dass er keine Gefühle mehr hat.
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© Your Family Entertainment