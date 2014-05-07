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Couponing Extrem

Chris/Joni

TLCFolge vom 07.05.2014
Chris/Joni

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Couponing Extrem

Folge vom 07.05.2014: Chris/Joni

22 Min.Folge vom 07.05.2014Ab 6

Chris und Ashley aus Pennsylvania spenden regelmäßig für gemeinnützige Organisationen und wollen nun die Hungerhilfe „Feeding America“ mit einem großen Coupon-Einkauf unterstützen. Ihr Plan ist es, Lebensmittel im Wert von mehreren Tausend Dollar für lau zu bekommen. Auch Joni und ihr Mann Jamie setzen sich für „Feeding America“ ein: Durch eine spezielle Gutschein-Aktion wollen die beiden neue Spender für die größte Hungerhilfe der Vereinigten Staaten auftreiben.

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