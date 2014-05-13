Couponing Extrem
Folge vom 13.05.2014: Heather/Bree
22 Min.Folge vom 13.05.2014Ab 6
Heather aus Florida ist schwanger und geht bei der Handelskette Kmart auf Coupon-Schnäppchenjagd, um günstige Babykleidung zu erstehen. Diesmal will sie auch 120 Dosen mit Gratis-Katzenfutter für ihre tierliebe Nachbarin erwerben. Bree gilt als cleverste Shopping-Queen in Mississippi und hat bereits ein ganzes Warenlager an Produkten zum Nulltarif angehäuft. Da sie Haushaltsprodukte in äußerst kreativer Weise einsetzt, kann sie jedes Jahr viele Hundert Dollar einsparen.
