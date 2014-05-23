Couponing Extrem
Folge vom 23.05.2014: Cole/Angelique
22 Min.Folge vom 23.05.2014Ab 6
Zwölftklässler Cole aus Ohio jagt in seiner Klasse lieber nach Gutscheinen als nach hübschen Mädchen. Er plant eine große Schnäppchentour, um die Vorräte zu Hause mit dem Nötigsten aufzufüllen. Kumpel Jackie und Ex-Freundin Abby sollen helfen. Doch Abbys Mätzchen in den Gängen des Supermarkts gefährden Coles Beutezug. Gutscheinfreak Angelique aus Washington State geht hochschwanger zum vorläufig letzten Mal auf Schnäppchentour. Ihr Ziel ist ein kompletter Gratiseinkauf. Es sieht gut aus, doch nach zehn Stunden und 21 Transaktionen macht sie schlapp. Kann sie der Kassiererin vertrauen?
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Genre:Reality
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Season 1-4: Warner Bros. Discovery, Inc.