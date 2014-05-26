Couponing Extrem
Folge vom 26.05.2014: Jane/Judy
22 Min.Folge vom 26.05.2014Ab 6
Jane aus Pittsburgh muss dringende Reparaturarbeiten an ihrem Haus vornehmen lassen, die sie sich eigentlich nicht leisten kann. Um Geld zu sparen, geht die Familienmutter mit einem Packen Gutscheine auf große Shoppingtour und nimmt ihre Töchter zur Unterstützung mit. Doch Lindsey ist vom Spar-Spleen ihrer Ma wenig begeistert und fängt im Supermarkt zu streiten an. Judy aus Connecticut ist eine echte Coupon-Veteranin und lässt kein Schnäppchen aus. Inzwischen gibt sie sogar Kurse für interessierte Gutschein-Anfänger und schickt ihre besten Schüler zum großen Shopping-Test.
Genre:Reality
Altersfreigabe:
6
