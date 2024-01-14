Staffel 01 Folge 01: Folkshilfe vs. Thorsteinn EinarssonJetzt kostenlos streamen
Cover the Hit
Folge 1: Staffel 01 Folge 01: Folkshilfe vs. Thorsteinn Einarsson
In der ersten Episode von "Cover the Hit!" stellen sich die österreichische Volkspop-Band "Folkshilfe" und der Pop-Sänger "Thorsteinn Einarsson" der musikalischen Herausforderung. Die ungleichen Teams müssen innerhalb eines Tages 3-Hit-Songs einstudieren, die nicht zu ihrem üblichen Repertoire passen, und dann inkognito auf der Straße performen, um möglichst viel Geld in ihren Hüten zu sammeln. Trauen sich die Jungs von der Folkshilfe über ein Cover von Whitney Houstons "I Wanna Dance with Somebody" und gelingt Thorsteinn Einarrson auch ohne Spanischkenntnisse eine Version von "Vamos a La Playa" zu performen, die das Straßenpublikum begeistert?
Weitere Folgen in Staffel 1
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick