Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Cover the Hit

Staffel 01 Folge 01: Folkshilfe vs. Thorsteinn Einarsson

PULS 4Staffel 1Folge 1vom 14.01.2024
Staffel 01 Folge 01: Folkshilfe vs. Thorsteinn Einarsson

Staffel 01 Folge 01: Folkshilfe vs. Thorsteinn EinarssonJetzt kostenlos streamen

Cover the Hit

Folge 1: Staffel 01 Folge 01: Folkshilfe vs. Thorsteinn Einarsson

48 Min.Folge vom 14.01.2024Ab 6

In der ersten Episode von "Cover the Hit!" stellen sich die österreichische Volkspop-Band "Folkshilfe" und der Pop-Sänger "Thorsteinn Einarsson" der musikalischen Herausforderung. Die ungleichen Teams müssen innerhalb eines Tages 3-Hit-Songs einstudieren, die nicht zu ihrem üblichen Repertoire passen, und dann inkognito auf der Straße performen, um möglichst viel Geld in ihren Hüten zu sammeln. Trauen sich die Jungs von der Folkshilfe über ein Cover von Whitney Houstons "I Wanna Dance with Somebody" und gelingt Thorsteinn Einarrson auch ohne Spanischkenntnisse eine Version von "Vamos a La Playa" zu performen, die das Straßenpublikum begeistert?

Weitere Folgen in Staffel 1

Alle Staffeln im Überblick

Cover the Hit
PULS 4
Cover the Hit

Cover the Hit

Alle 1 Staffeln und Folgen