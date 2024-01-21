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Cover the Hit

Staffel 01 Folge 02: LEMO vs. Alle Achtung

PULS 4Staffel 1Folge 2vom 21.01.2024
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Cover the Hit

Folge 2: Staffel 01 Folge 02: LEMO vs. Alle Achtung

47 Min.Folge vom 21.01.2024Ab 6

In der zweiten Folge von "Cover the Hit!" stellen sich die Rockpop-Band "Alle Achtung" und der Chartstürmer "LEMO" der musikalischen Herausforderung. Die Ausnahmemusiker müssen innerhalb eines Tages 3 Hit Songs einstudieren, die nicht zu ihrem eigentlichen Musikgenre passen, und dann unerkannt auf der Straße performen, um möglichst viel Geld zu sammeln. Schaffen die Grazer Gruppierung "Alle Achtung" ein gelungenes Cover von Ed Sheerans Hitsingle "Shape of You" und wie hört sich die Version von Britney Spears "Toxic" mit LEMOs Stimme an?

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