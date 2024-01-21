Staffel 01 Folge 02: LEMO vs. Alle AchtungJetzt kostenlos streamen
Cover the Hit
Folge 2: Staffel 01 Folge 02: LEMO vs. Alle Achtung
47 Min.Folge vom 21.01.2024Ab 6
In der zweiten Folge von "Cover the Hit!" stellen sich die Rockpop-Band "Alle Achtung" und der Chartstürmer "LEMO" der musikalischen Herausforderung. Die Ausnahmemusiker müssen innerhalb eines Tages 3 Hit Songs einstudieren, die nicht zu ihrem eigentlichen Musikgenre passen, und dann unerkannt auf der Straße performen, um möglichst viel Geld zu sammeln. Schaffen die Grazer Gruppierung "Alle Achtung" ein gelungenes Cover von Ed Sheerans Hitsingle "Shape of You" und wie hört sich die Version von Britney Spears "Toxic" mit LEMOs Stimme an?
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Cover the Hit
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Genre:Unterhaltung
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Season 1: ProSiebenSat.1 PULS 4