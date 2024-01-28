Zum Inhalt springenBarrierefrei
PULS 4Staffel 1Folge 3vom 28.01.2024
50 Min.Folge vom 28.01.2024Ab 6

In der dritten Spezial-Ausgabe von "Cover the Hit!" stellt sich die österreichische Popsängerin "Virginia Ernst" und der englische Chartgigant "James Cottriall" der musikalischen Herausforderung. Die beiden Teams müssen innerhalb eines Tages 3 Hit-Songs einstudieren, die ihnen auf den ersten Blick nicht unbedingt liegen, und dann inkognito auf der Bühne von zwei Pubs performen, um möglichst viel Geld zu sammeln. Schafft Virginia Ernst mit dem Alltime-Klassiker "Living On A Prayer" das Publikum zu erobern oder hat James Cottrial mit einer Version von DJ Ötzis "Ein Stern" die Nase vorn?

