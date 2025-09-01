Bruchlandung der Eitelkeiten: Wer springt am elegantesten in die Matsch-Grube?Jetzt kostenlos streamen
Crash Games - Bruchlandung der Realitystars
Folge 1: Bruchlandung der Eitelkeiten: Wer springt am elegantesten in die Matsch-Grube?
53 Min.Folge vom 01.09.2025Ab 12
In der ersten Folge stürzen sich Chris Broy mit Diogo Sangre, Annemarie Eilfeld mit Tim Sandt, Matthias Mangiapane mit Enrico Elia, Yvonne Woelke mit Peter Klein, Alessia Herren mit Menderes und Béla Klentze mit Marvin Linke ins Parcours-Abenteuer.
Crash Games - Bruchlandung der Realitystars
Genre:Spielshow, Unterhaltung
Produktion:DE, 2014
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Videorechte: ProSieben, Bildrechte: ProSieben/Frank Hempel