Crash Games - Bruchlandung der Realitystars

ProSiebenStaffel 3Folge 2vom 08.09.2025
54 Min.Folge vom 08.09.2025Ab 12

In der zweiten Folge stürzen sich Don Francis mit Ina Colada, Calvin Kleinen mit Marvin Kleinen, Oli P. mit Lorenz Büffel, Dennis Lodi mit Cosimo Citiolo, Stephie Stark mit Josimeloni und Dominik Stuckmann mit Anna Rossow ins Fail-Gewitter.

