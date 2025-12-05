Staffel 6Folge 10vom 05.12.2025
Crazy Food USA - Wir frittieren (fast) alles!
Folge 10: Languste am Spieß
22 Min.Folge vom 05.12.2025Ab 12
Noah Cappe staunt am "Florida Strawberry Festival" nicht schlecht darüber, was man alles mit Erdbeeren anstellen kann: Von Burgern bis hin zu Milchshakes wird dem Foodie hier jede Menge Köstliches serviert. Am "Towson Town Spring Festival" finden sich hingegen Gaumenfreuden aus dem Meer auf dem Teller.
Genre:Kochen, Reise
Produktion:US, 2014
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Beyond Entertainment Limited
