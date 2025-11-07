Zum Inhalt springenBarrierefrei
Crazy Food USA - Wir frittieren (fast) alles!

ProSieben MAXXStaffel 6Folge 2vom 07.11.2025
Folge 2: Scharf geht immer!

22 Min.Folge vom 07.11.2025Ab 12

In Indio, Kalifornien, wird ein Jahrmarkt zur Feier der Dattelernte veranstaltet. Hier gibt es jede Menge Unterhaltung und ausgefallene Leckereien. Noah Cappe kostet unter anderem einen Dattelmilchshake mit Kuchentopping und einen feurigen Hot Dog.

